Kosten sanering Coevorder drugsgronden kunnen oplopen tot 1 miljoen

De gemeente Coevorden doet onderzoek naar de vervuiling van de grond onder de twee opgerolde drugslabs in Dalen en Stieltjeskanaal. Als de grond inderdaad zwaar verontreinigd blijkt te zijn, kunnen de saneringskosten oplopen tot in totaal ruim een miljoen euro. Die rekening wordt dan naar de overtreders gestuurd.

Vorig jaar, op 12 september, werd er aan de Eldijk in Dalen een drugslab in een leegstaande boerderij opgerold. Er werden ketels met grondstoffen voor de productie van amfetamine gevonden. Als de bodem inderdaad vol blijkt te zitten met drugsafval of -resten, dan gaat het schoonmaken of afvoeren ervan veel geld kosten. Hetzelfde geldt voor een perceel aan het Stieltjeskanaal, waar de politie op 5 januari van dit jaar een drugslab aantrof. Ook dat lab werd gebruikt voor de productie van amfetamine (speed).