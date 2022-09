Jaar cel voor diefstal uit woningen en auto's in Borger

Een 32-jarige man uit Marokko moet een jaar de cel in vanwege zes diefstallen in woningen en auto's in Borger. Hij stal onder meer drank, sieraden en een koninklijke onderscheiding. Ook was de man actief in Groningen, waar hij in een kledingzaak een jas buitmaakte.

De Marokkaan lag begin maart met zijn buit te slapen in een bushokje in Borger. Hij werd opgemerkt door een man die zijn hond uitliet, en in de nacht ervoor zelf slachtoffer was van een woninginbraak. Hij zag in het bushokje spullen liggen die van hem waren, en sloeg alarm bij de politie. De Marrokkaan zei niets van die desbetreffende nacht te kunnen herinneren.

Geen respect

De man moet wel verantwoordelijk zijn voor de diefstallen, zei de rechter, die deze conclusie baseerde op de korte tijd tussen zijn periode in het bushokje en de inbraak. De rechter vindt het verder kwalijk dat de man alleen maar bezig was met het vullen van zijn eigen zakken en geen respect had voor andermans eigendom.