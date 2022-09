Provincie komt met meer geld voor wolfwerende rasters

Er komt meer geld beschikbaar voor het plaatsen van wolfwerende rasters. Ook komt er een juridisch onderzoek naar de mogelijkheden bij extreme wolvenoverlast. Wat mag je dan wel doen, en wat juist niet? Dat hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe besloten.

Ook is er zicht op de wolvenbijeenkomst waar de gemeente Westerveld bij de provincie op aandringt: 3 oktober.

"We hadden vier ton beschikbaar voor wolfwerende hekken, maar die pot is bijna leeg. Omdat het aantal wolvenaanvallen en schademeldingen toeneemt verhogen we het bedrag naar zes ton." Er komt dus 200.000 euro extra subsidie beschikbaar. " De subsidieregeling was al ruimer dan in andere provincies, maar wij hebben een wolvenpaar met welpen dat zich gevestigd heeft in het Drents-Friese Wold. Daarom willen we het nemen van preventieve maatregelen door schapenhouders blijven stimuleren", legt gedeputeerde Henk Jumelet uit. Want het aantal wolven neemt toe, en de schade die de wolven veroorzaken ook.

Beter in de gaten houden

Ook wordt de wolf beter in de gaten gehouden. Jumelet: "Dit is niet alleen nodig vanwege het wolvenpaar met welpen in het DrentsFriese Wold. Ook elders in Drenthe is er meer inspanning nodig om aan de monitoringsopgave te voldoen nu het aantal wolven dat voor kortere of langere tijd in Drenthe aanwezig is, toeneemt." Voor meer monitoring is meer geld nodig, bijvoorbeeld voor de aanschaf van camera's en de verwerking van uitkomsten. GS stelt hiervoor jaarlijks een structureel bedrag van 25.000 euro beschikbaar. "Natuurlijk kun je uit de plekken van de schademeldingen veel opmaken. Maar met meer monitoring kunnen we misschien ook trends ontdekken", aldus Jumelet.

De provincie laat ook juridisch uitzoeken wat je nou wel en niet kunt doen er een probleemwolf in een gebied loopt en de situatie escaleert. Jumelet: "Denk bijvoorbeeld aan een wolf die geen natuurlijk gedrag meer vertoont, dat de wolf niet meer gaat jagen maar om de drie dagen bij dezelfde schapenhouder gaat eten." In het wolvenplan - dat binnenkort een update krijgt - staat al heel veel over wat je wanneer mag doen, op basis van de Europese regels. Daar staat bijvoorbeeld het woord 'herhaaldelijk' in, maar wanneer is een wolvenaanval nou exact herhaaldelijk? Dat wil Jumelet graag weten. En wat is dan wél een moment om te verjagen of uiteindelijk zelfs te bejagen in een uitzonderlijk geval?

"In Polen wordt er bijvoorbeeld wel op wolven gejaagd. Het gaat erom wanneer de instandhouding van de soort in het geding is. Moet je dan kijken naar instandhouding in Europa of in Nederland?" vraagt de gedeputeerde zich hardop af. Jumelet wil het onderzoek niet alleen om zo duidelijk mogelijk beleid te kunnen maken, maar ook om de discussie tussen voor- en tegenstanders van de wolf te kunnen beslechten. Daarnaast wil Jumelet meer onderzoek naar hoe je kunt voorkomen dat een wolf zich 'conditioneert' en telkens bij dezelfde schapenhouder gaat eten.

Westerveldse wolvenbijeenkomst