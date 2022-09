Europark in Coevorden breidt uit omdat Scania fabriek in Meppel per trein gaat bevoorraden

De fabriek van Scania in Meppel wordt vanaf volgend jaar grotendeels per spoor bevoorraad vanuit Zweden, waar het hoofdkantoor van Scania zit. Het vervoer per spoor gaat via Coevorden. Er wordt een nieuwe hal geopend waar 7500 pallets opgeslagen kunnen worden.

"We gaan nu naar vijf keer per week Coevorden-Zweden en weer terug", vertelt Arjan Leemans, van de euroterminal Emmen-Coevorden-Hardenberg. De shuttletrein is 700 meter lang en vervangt ongeveer vijftig vrachtwagens. Hiermee wordt vanaf 2023 ook de Scania-fabriek in Zwolle voorzien.