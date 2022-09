Slotakkoord klinkt voor orgelconcerten in Stadskerk Coevorden

Het slotakkoord heeft geklonken voor de orgelconcerten in de Stadskerk in Coevorden. Gisteravond was het laatste concert, want de stichting die de orgelconcerten al bijna vijftig jaar organiseert stopt ermee.

In 1975 vond de toenmalige kerkenraad van de Hervormde Kerk het eigenlijk zonde dat het orgel alleen voor de kerkgangers op de zondagochtend speelde. Daarom werd een stichting in het leven geroepen die elke zomer vijf openbare orgelconcerten organiseerde. Organisten vanuit heel Nederland en daarbuiten kwamen graag bekende muziekstukken ten gehore brengen, want de kerk staat bekend om haar mooie akoestiek.

'Het geluid klimt langs de muren omhoog'

"Als wij hier met het kerkkoor repeteerden, zei onze dirigent Henk Plasman altijd: Luister eens. Na de laatste noot hoor je het geluid langs de muren omhoog klimmen", vertelt Maartje van der Linde. Ze is voorzitter van Stichting Orgelconcerten Coevorden. "We hebben een prachtig orgel in een fantastische kerk om concerten in te houden."

Vergrijzing

Toch houden die concerten op en daar zijn verschillende redenen voor: "Corona heeft daar een beetje aan bijgedragen", somt Van der Linde op. "Maar ook de vergrijzing onder onze donateurs. Er zijn in de afgelopen jaren veel mensen overleden en er komen niet veel donateurs bij. Ook de kaartverkoop en het aantal sponsoren vermindert. Dat kunnen we in onze financiën goed merken." De stichting werkt zonder winstoogmerk en betaalt van de inkomsten de organist en zijn of haar reiskosten.

Verkoop van de kerk