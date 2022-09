Basisscholen openen laboratorium in Meppel: 'Kinderen willen na schooltijd terugkomen'

"Wat als we het techniekonderwijs niet verdelen over al onze basisscholen, maar concentreren op één plek? Die vraag speelde deze zomer bij onderwijsstichting Kindpunt in Meppel. Het experiment werd opgepakt met een hypermodern techieklab als gevolg.

"Kijk. Dan kunnen we deze zo uit hout snijden, met de laser", vertelt meester Sander Gordijn al zijn leerlingen. Ze moeten wel oppassen, want hij kan warm worden. "Maar hij zit gelukkig dicht en de rook gaat naar buiten." De kinderen zijn aan het figuurzagen, maar dan met een moderne lasersnijder. Het is een van de gloednieuwe mogelijkheden van de basisscholen in Meppel. Daar is een laboratorium gebouwd waar de kinderen al volop van genieten. "Ik vind het hier een stuk leuker dan op de normale school. Je kunt hier allemaal dingen doen", zegt een van hen.

Creativiteit