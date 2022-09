1,3 miljoen voor parkeerdek Gansehof, maar 'graag geen verrassingen meer'

Mokkend gaat de gemeenteraad van Coevorden akkoord met het 1,3 miljoen euro kostende herstel van het parkeerdek op winkelcentrum De Gansehof. In de huurovereenkomst van 27 jaar geleden tussen gemeente en eigenaar van het winkelcentrum staat dat de gemeente daarvoor verantwoordelijk is.

De gemeente Coevorden draait op voor het herstel van de lekkages in het parkeerdek op winkelcentrum De Gansehof. Uit onderzoek blijkt dat het 1,3 miljoen gaat kosten.

"Of we nou willen of niet, we hebben de contractuele verplichting", stelt raadslid Thieno Nijenbanning (BBC2014) vast. De discussie gaat ook niet over de 'verplichte' investering. "Maar het contract dient aangepast te worden, om over 25 jaar niet voor dezelfde verrassing te staan."

'Gemeente is niet alert'

De gehele raad is het ermee eens dat de gemeente niet om deze bon heen kan, maar maakt zich vervolgens zorgen over meer lijken in de kast. "De gemeente is niet alert op gemaakte contracten", zegt Sandra Katerberg van het CDA. "We willen graag beter toezicht daarop."

De overeenkomst, waarin staat dat de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud van het parkeerdek en dat eigenaar Kroonenberg Groep verantwoordelijk is voor de rest van het pand, wordt elke vijf jaar stilzwijgend verlengd. In 2025 kan er weer gewijzigd worden.

PvdA'er Michel Blanken vraagt zich af of de gemeente afstand kan nemen van het contract en of de parkeerplaatsen dan nog wel openbaar blijven. Volgens Floris Vulto (VVD) moet de wethouder in 2025 gunstige voorwaarden bedingen of anders het contract ontbinden.

Wethouder Steven Stegen is het ermee eens dat het contract op deze manier niet verlengd kan worden. "Deze 1,3 miljoen euro doet nu even pijn, maar daarvoor hebben we wel bijna dertig jaar gebruik kunnen maken van deze openbare parkeerplaats."

Archiefkasten

"Als we nu de portemonnee trekken, is het voor 25 jaar in orde en hoeven we geen financiële risico's te verwachten", aldus Stegen. Over eventuele andere verrassingen uit het verleden zegt hij. "We gaan onze archiefkasten doorspitten om dit soort overeenkomsten uit de analoge tijd te monitoren."

Jerry Stoker van Progressief Accoord Coevorden wijst de raad nog op de grote capaciteit en het kleine gebruik van de parkeerplaats. Met satellietfoto's toont hij het aantal auto's op bepaalde parkeerplaatsen, waaruit blijkt dat het parkeerdek slecht bezet wordt door auto's.

Telling