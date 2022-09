Vluchtelingen vermaken zich tijdens voetbaltoernooi voor COA-locaties: 'Belangrijk dat ze ergens naar uit kunnen kijken'

Op het gras van FC Meppel streden vandaag teams van drie verschillende COA-locaties uit Drenthe, tegen elkaar. Het voetbaltoernooi is voortgekomen uit een idee van het COA en uitgewerkt door voetbaltrainer en vrijwilliger Frans Fleer uit Meppel. Vluchtelingen en statushouders van de locaties Assen, Hoogeveen en Meppel deden mee.

Het voetbalniveau verschilt, maar de passie voor de sport en de plezier die er vanaf straalt is bij iedereen hetzelfde. Sport verbindt en dat is ook vandaag weer zichtbaar op het voetbalveld. Dat merkt Fleer zelf ook. "Het is zo belangrijk voor deze mensen om weer iets te hebben om naar uit te kijken. Na alles wat ze hebben meegemaakt. En fanatiek dat ze zijn joh."

International van Yemen

Een van de deelnemers is Seddam Alsharif, uit Jemen. Tien maanden geleden kwam hij naar Nederland, omdat het in zijn thuisland te gevaarlijk is. Maar wat blijkt, Seddam kan ook nog aardig voetballen ook. In zijn thuisland is hij zelfs zesvoudig international. "Het voetbal is hier wel wat anders dan daar hoor. Ze zijn hier heel groot en heel fysiek."

Dat zo'n dag wordt georganiseerd is volgens Seddam leuk en belangrijk. "Je leert andere mensen kennen uit andere kampen. Leuk om daar nieuwe vriendschappen te laten ontstaan." Fleer is ook zeer te spreken over de jongen uit Jemen. "Hij heeft zich al een paar keer aangesloten bij het tweede elftal van FC Meppel. Daar kan je goed zien dat hij kan voetballen."