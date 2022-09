Bedrijven verder in nood door vol elektriciteitsnet; provincie wil oplossing

Door het steeds vollere elektriciteitsnetwerk kunnen bedrijven hun opgewekte stroom niet altijd meer terugleveren aan het net. Ook het afnemen van elektriciteit door bedrijven wordt een probleem, wat in toenemende mate gaat spelen in Drenthe, zo is de verwachting.

Netwerkbeheerder Enexis waarschuwt voor deze transportschaarste. Binnen Drenthe kan dit de komende tijd spelen rond Beilen, Meppel, Zijerveen (bij Assen) en Zuidoost-Drenthe.

Een concreet voorbeeld dat nu al speelt, is kaasproducent DOC Kaas in Hoogeveen. Het bedrijf wil van het gas, maar kan niet voldoende stroom geleverd krijgen om de omslag te maken, vertelt provinciebestuurder Tjisse Stelpstra.

De stroomsnelweg zit vol

Hij ziet de stroomproblematiek als een vierbaansweg, die steeds drukker wordt. "Twee rijbanen zijn al vol, want daar gaat alle teruggeleverde stroom overheen. Daardoor wordt het op de andere twee rijbanen drukker, want daar moet alle stroom overheen die naar bedrijven moet. Daardoor ontstaat een file."

Deze 'rijbanen' raken steeds meer gevuld nu bedrijven vaker van het gas overstappen naar duurzamere energievormen, waarbij stroomproductie en -verbruik toenemen.

Onderzoek als je geen stroom kan krijgen

De provincie wil bedrijven, die stroom nodig hebben maar hierop geen aanspraak kunnen maken, helpen bij het vinden van een oplossing. Er wordt een subsidiebedrag van 100.000 euro uitgetrokken om mogelijke uitwegen voor het probleem te onderzoeken. Ook bedrijven die zich nog willen vestigen in Drenthe kunnen van de subsidie gebruikmaken.

Stelpstra: "Oplossingen kunnen bijvoorbeeld zitten in het verleggen van je productie naar tijdstippen dat er wel veel stroom beschikbaar is. Ook zelfgeproduceerde stroom opslaan in accu's is een optie, net als energiebesparende maatregelen."

Per bedrijf komt 4.500 euro beschikbaar, waarmee de kosten per bedrijf voor zo'n 90 procent worden gedekt. Het overige gedeelte moeten bedrijven zelf nog bijbetalen.

Aanvullend onderzoek