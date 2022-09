Cel geëist voor afschudden agent door gestolen motoren uit busje te gooien tijdens politieachtervolging

Voor poging tot zware mishandeling van een agent en witwassen van twee gestolen motoren eiste het Openbaar Ministerie (OM) tegen een 21-jarige man uit Assen een celstraf van zeven maanden. De man bestuurde eind maart 2020 in Emmen een busje waar twee gestolen motoren uit werden gegooid tijdens een politieachtervolging.

Naast de bestuurder zat een 19-jarige man uit Assen en een 22-jarige man uit Groningen. Die stonden vandaag eveneens terecht. In de laadbak zaten twee Assenaren van 22 en 23 jaar, die donderdag voor de rechter moeten verschijnen. De motoren waren in Assen gestolen en zouden in Emmen worden verkocht.

Afschudden

De politie gaf een stopteken om het busje in de holst van de nacht te controleren. De bestuurder negeerde dit teken en trapte het gaspedaal verder in. De mannen in de laadbak gooiden twee motoren en koffers uit de laadbak om de politie van zich af te schudden.

Dit gebeurde op een onverlichte weg aan de Pottendijk in Emmen. Een levensgevaarlijke actie, zei de officier van justitie. De agent van de politieauto kon de motoren ternauwernood ontwijken. De aanklager vond poging tot zware mishandeling bewezen.

Politiehelikopter

De bus belandde in een droge sloot. Drie mannen zaten klem in het busje en werden aangehouden. Twee mannen namen de benen. Een zoektocht met een politiehelikopter leverde niets op. Beiden werden later alsnog opgepakt.

De officier van justitie eiste voor diefstal, heling en witwassen tegen de 22-jarige Groninger een celstraf van 200 dagen, waarvan 56 dagen voorwaardelijk. Ze vond dat de man zo snel mogelijk moet worden behandeld.

Veelplegerslijst

Dit vond ze niet voor de 21-jarige Assenaar die inmiddels op de veelplegerslijst staat. De wil om te veranderen is er bij hem niet, zei de officier van justitie. "Hij toont geen enkel respect voor anderen en neemt geen verantwoordelijkheid." De man verscheen vandaag niet op zitting.

De 19-jarige Assenaar was 17 jaar oud, toen hij werd aangehouden. Zijn zaak werd achter gesloten deuren behandeld. Tegen hem was 150 dagen jeugddetentie geëist, waarvan 61 dagen voorwaardelijk.