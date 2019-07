Opnieuw brand bij afvalverwerker Attero in Wijster

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe ging het om een brand in de fabriekshal waar plastic wordt verwerktDe brand werd in eerste instantie bestreden door de bedrijfsbrandweer, maar die vroeg uiteindelijk om ondersteuning van de brandweer van de Veiligheidsregio. Die had het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand is niet bekend.Het was dit jaar meerdere keren raak als het gaat om branden bij Attero. De laatste brand bij de afvalverwerker in Wijster was op 26 mei. Toen stond er een grote afvalberg in brand Verschillende organisaties willen maatregelen tegen de branden bij Attero. Zo noemt landbouworganisatie LTO Noord het onacceptabel dat er zo vaak afvalbranden zijn. Boeren in de omgeving zijn bezorgd over het vrijkomen van schadelijke stoffen bij de branden.Ook de gemeente Midden-Drenthe vraagt de provincie om in te grijpen bij de afvalverwerker. En VVD-kamerlid Erik Ziengs uit Assen stelde een maand geleden Kamervragen over de reeks branden bij het bedrijf in Wijster.