Drenthe Toen podcast: Nieuw-Annerveen: geboorteplaats van het nationaalsocialisme in Drenthe

"Er wordt wel eens gezegd dat de geboorte van de nationaalsocialistische beweging in Drenthe, tenminste op het platteland, in Nieuw Annerveen is. Dieters had daar zijn boerderij. Dat kwam omdat hij in 1932 de grondlegger is van de Drentse boerenbeweging, die eerst de Drentse Boerenbond heette.

Later, toen ze het landelijker wilden organiseren, heette het Landbouw en Maatschappij. Dieters werkte daarin samen met dorpsgenoten als Harm Jan Hamming en Klaas Pot. Eigenlijk begon het ook in het veenkoloniale deel van de gemeente Anloo. Annerveen, Eexterveen, Annerveenschekanaal, daar meldden mensen zich ook als eerste aan in 1933 als lid van de NSB. De zanddorpen kwamen pas daarna aan de beurt."