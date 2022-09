Probleemlift Asser wooncomplex tien weken kapot: nog geen oplossing

Bewoners van het appartementencomplex boven De Nieuwe Kolk in Assen hebben vervelende weken achter de rug en die lijken nog niet voorbij te zijn. De lift in het complex is inmiddels bijna tien weken kapot en lijkt nu nog langer buiten werking te blijven vanwege een nieuw ontdekt probleem.

Woningcorporatie Actium noemt het een 'teleurstellende' situatie. "We benadrukken dan ook dat we alles op alles zetten om de lift zo snel mogelijk weer te laten werken." Om de lift weer in werking te krijgen, zijn aanvullende onderdelen nodig. "De onderdelen zijn niet in Nederland op voorraad en daarom met spoed besteld", laat Actium weten in een brief aan de bewoners. Het is niet duidelijk wanneer die onderdelen komen.