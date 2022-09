Assenaar zwaarder bestraft voor steekincident op Stationsplein

Een 21-jarige man uit Assen is voor een steekincident op het Stationsplein in Assen veroordeeld tot een celstraf van 24 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Tegen de man was 15 maanden, waarvan 5 maanden, geëist.

De man stak vorig jaar op 21 september op het Stationsplein iemand tijdens een ruzie neer met een mes. Het slachtoffer raakte licht gewond. De 21-jarige Assenaar was op het plein met een 19-jarige vriend en een 20-jarige vriendin. De vriend kreeg voor zijn aandeel een celstraf van 8 maanden, waarvan ruim 3,5 maanden voorwaardelijk opgelegd. De vrouw werd veroordeeld tot een taakstraf van 90 uur, waarvan de helft voorwaardelijk.

Ripdeal in Groningen

De 21-jarige Assenaar kreeg de straf ook voor een mishandeling en gewelddadige diefstal van softdrugs en een portemonnee. Dit gebeurde begin 2020 bij een supermarkt in de Euroborg in Groningen. De man was tijdens het voorarrest nog maar net weer in vrijheid gesteld toen hij opnieuw een misdaad beging, maar nu in Assen.

De slachtoffers hebben volgens de rechter een schokkende en angstige gebeurtenis meegemaakt. Dit gebeurde telkens op klaarlichte dag en op de openbare weg. Dit veroorzaakt maatschappelijke onrust en een onveilig gevoel in de samenleving, volgens de rechter. De omstandigheid dat het messengeweld in de samenleving de afgelopen jaren steeds meer toeneemt is voor de rechter een reden om de straf hoger uit te laten vallen.

Enkelband doorgeknipt