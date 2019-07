Full Colour Festival Emmen zoekt vrijwilligers

Dit jaar zijn ze met een man of acht, maar dat is krap aan voor het Full Colour Festival in Emmen. De organisatie kampt ieder jaar weer met de schier onmogelijke opdracht om voldoende vrijwilligers warm te maken voor het festival. Het festival dat draait om culturen van over de hele wereld is vandaag te bezoeken in het centrum van de stad.

In tegenstelling tot tien jaar geleden zijn wervingsacties nauwelijks succesvol. "De reacties op een oproep zijn minimaal. Men heeft geen tijd of geen behoefte om het te doen", zegt festivaldirecteur Frans van Schie. "De gage is een warme hand, dus we zoeken vrijwilligers die voldoening halen uit het werk."Dat is voor vrijwilliger Johan van Dijken zeker het geval, want hij werkt al jaren bij Full Colour. "Vroeger heb ik ook wel artiesten begeleid." Vandaag probeert hij in hoog tempo alle ondernemers langs te lopen die kort last hadden van een stroomstoring. "Ik sta ook open voor de inhoud van dit festival, zoals kennismaken met andere culturen. Dat is mooi om mee te maken. Als je zelf niet in beweging komt dan gaat er ook niks gebeuren. Dus je moet gewoon wat doen."