Even naar buiten: fotograferen met Arjen Siepelinga

"Wat voor momenten en ontmoetingen ga ik vandaag in de natuur beleven? Zeearenden, hermelijntjes, er kan zomaar iets gebeuren. Het is die spanning. Het vastleggen met de fotocamera geeft een kick.""De vier zeearenden die ik in één shot had. Er was een plas met ondiep water, de vissen konden er geen kant op, daar kwamen de zeearenden op af. Dat was bij het Zuidlaardermeer. Samen met de Onlanden is dat mijn favoriete gebied. Ik heb er ook hermelijntjes gezien. De moeder verplaatste haar kroost over het fietspad. Ik kon ze fotograferen en filmen, daar krijg ik nou energie van!""Ik ben in het dagelijks leven adviseur/secretaris van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ik zit dus in een echte kantooromgeving. Maar ik hou ook van lekker buiten zijn. Een jaar of tien geleden was ik op zoek naar meer balans, naar rust. Ik ben vaker gaan wandelen en fietsen en nam mijn fotocamera mee.Ik raakte nieuwsgierig naar het gedrag van met name vogels. Zoals de zeearenden: ik heb het hele nest gebouwd zien worden, daar leer je veel van. Een of twee keer per jaar maak ik er een fotoboekje van voor mezelf. Ik wil namelijk wel resultaat zien.""Het is drukker geworden. Ik denk dat de hang naar 'geen prikkels' groter is geworden.Mijn wens is dat de natuur niet onder druk komt te staan door het toerisme. Houd het rustig voor de dieren. De natuurgebieden mogen niet teveel versnipperen."