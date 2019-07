Zesde plaats voor motorcoureur Dion Otten in Engeland

Het is de beste prestatie ooit in deze klasse van de coureur uit Assen. Otten startte vanaf de negende plaats.De race in Donington was de eerste van Otten na de breuk in zijn linkerpols . Die liep hij 8 juni op bij een crash tijdens de race in het Spaanse Jerez.Kevin Sabatucci won de race in Engeland, Victor Steeman was met een vierde plaats de beste Nederlander.