Geen wereldtitel voor Miedema en Oranje

Voor Amerika betekende het, na 1991, 1999 en 2015, de vierde wereldtitel.De Nederlandse vrouwen werden in 2017 al eens Europees kampioen, maar stonden voor het eerst in de finale van het wereldkampioenschap. Tegen de Verenigde Staten golden de Leeuwinnen dan ook als underdog. Maar ondanks de nederlaag plaatste Oranje zich door de goede prestaties in Frankrijk wel voor de Olympische Spelen in Tokyo.Miedema startte vanmiddag overigens niet, zoals in alle andere duels, als diepste spits. Bondscoach Sarina Wiegman begon met een soort 4-4-1-1 formatie, met de Hoogeveense speelster in een rol onder de snelle Beerensteyn.Lieke Martens startte gewoon in de basis bij de Oranje Leeuwinnen. Vanwege een kwetsuur aan haar teen stond er lange tijd een vraagteken achter de naam van de sterspeelster van FC Barcelona.Merel van Dongen werd door Wiegman naar de bank verwezen. Anouk Dekker kreeg de voorkeur boven de linksback. Dominique Bloodworth verhuisde daardoor van het hart van de defensie naar de linkerkant. Dekker startte centraal achterin naast Stefanie van der Gragt. Lineth Beerensteyn kreeg dus net als in de halve finale tegen Zweden de voorkeur boven de tegenvallende Van de Sanden.Veel volgers verwachtten een Amerikaanse storm in de beginfase van de wedstrijd, maar die bleef uit. Het team dat in alle duels nog binnen een kwartier scoorde deed dat niet tegen Nederland. Sterker nog, de eerste kans van de Amerikaanse dames liet 27 minuten op zich wachten. Julie Ertz schoot fraai in na een corner, maar de inzet werd gekeerd door Sari van Veenendaal. Kort daarvoor dook Beerensteyn, na een dieptepass van Miedema, op voor het vijandelijke doel maar was doelvrouw Naehar er op tijd bij.Acht minuten voor rust was Amerika dichtbij een treffer, maar spits Morgan raakte de paal. Diezelfde Morgan zag kort daarna een schot tot hoekschop verwerkt worden door Van Veenendaal.In de 61e minuut kwam Amerika dan toch verdiend op voorsprong, al was de var daar voor nodig. Een overtreding van Stefanie van der Gragt op Morgan werd na het bestuderen van de beelden bestraft met een strafschop die werd benut door Megan Rapinoe: 0-1.Acht minuten na de 0-1 viel de beslissing. Rose Lavelle werd geen strobreed in de weg gelegd en kon vanaf 16 meter doeltreffend uithalen en de beste vrouw aan de kant van Oranje, Van Veenendaal, moest voor de tweede keer vissen.Oranje, dat dus lang op de been bleef, was aanvallend machteloos. Pas in de 77e minuut schoot Beerensteyn voor het eerst een bal tussen de palen, maar de redding was geen enkel probleem voor Naehar. Met Roord voor Martens en Van der Sanden voor Dekker schakelde Oranje naar een soort alles of niets. Een vrije bal van Spitse ging net naast, maar meer kansen creëerde Oranje niet echt, daarvoor was het allemaal te krachteloos. Aan de andere kant bleef Amerika dreigend via de omschakeling, maar werd Van Veenendaal in het laatste kwartier niet meer gepasseerd.Van Veenendaal; Van Lunteren, Van der Gragt, Dekker (Van der Sanden), Bloodworth; Spitse, Groenen, Van de Donk; Beerensteyn, Miedema en Martens (Roord)