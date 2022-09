Expositie Kamp Westerbork: archeologische vondsten voer voor verhalen

Wat kan de bodem ons vertellen over de rijke geschiedenis van Kamp Westerbork? Vanaf vandaag is de nieuwe expositie 'Emotie uit de bodem. Kamp Westerbork 1939-1971' geopend bij herinneringscentrum Kamp Westerbork. Het is een selectie verhalen en voorwerpen van de in totaal 19.000 stuks die in de afgelopen jaren gevonden zijn.

"Kijk deze bak." Mietji Hully wijst naar een metalen bakje in een glazen vitrine bij de expositie. "Dat herken ik duidelijk. Toentertijd in Schattenberg was er sprake van dysenterie, een darminfectie. In zo'n gesloten kamp, in die barakken, wat je zag is dat als een kind het had andere kinderen het ook in mum van tijd kregen. Ik heb ook daar in het ziekenhuis gelegen."