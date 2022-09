De Wolden trekt portemonnee voor aanpak De Baete in Ruinen

De gemeente De Wolden telt 138.000 euro neer om een lap grond van Waterschap Drents Overijsselse Delta te kopen bij sportpark De Baete in Ruinen. De Baete wacht een metamorfose, om alle plannen te kunnen waarmaken is het verkrijgen van de 0,85 hectare van het waterschap een vereiste.

In totaal stelt het college van burgemeester en wethouders voor om 278.000 euro vrij te maken, want er is ook 140.000 euro nodig om de opgestelde gebiedsvisie uit te werken tot concrete plannen. De gemeenteraad moet daarvoor nog akkoord geven.

Begin vorig jaar is begonnen met het maken van plannen door de gebruikers, zoals sportverenigingen, Stichting Openluchtspel Ruinen, school IKC 't Oelebrod en de ijsvereniging. Komend jaar moet er een uitvoeringsplan gemaakt worden, zodat van 2024 tot en met 2026 gewerkt kan worden aan de grootschalige opknapbeurt van De Baete. Een eerste stap richting een modern park is overigens al gezet, tennisvereniging TC Runa heeft inmiddels padelbanen aangelegd.

Plannen

De Baete moet een park worden 'waar iedereen - van jong tot oud - kan sporten, spelen en ontspannen. Een aaneenschakeling van functies die samenkomen en eenheid vormen'. Een 'beweegboulevard' moet de verbinding vormen tussen de verschillende functies en gebruikers van het park.

Volgens het gemeentebestuur is het waterschap bereid grond te verkopen. "Het terrein van het waterschap is geschikt om het nieuwe multifunctioneel openluchttheater in te richten en geeft ook mogelijkheden om een veilige verkeersbinding te maken tussen het IKC 't Oelebröd en de Meppelerweg." Ook kan het terrein worden gebruikt voor bijvoorbeeld het opvangen van overtollig water.

Woningen