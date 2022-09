Wat vind jij: Ik rijd om voor de goedkoopste boodschappen

De voedselprijzen rijzen de pan uit, in augustus stegen ze met gemiddeld 13 procent. Melk, kaas, eieren en vlees werden meer dan 18 procent duurder, oliën en vetten bijna 40 procent.

Uit onderzoek van consultancybureau Deloitte blijkt dat bijna 90 procent van de consumenten zich zorgen maakt over de prijsstijgingen. In het onderzoek zegt 25 procent van de mensen minder boodschappen te doen en bijna 40 procent koopt goedkopere producten of kiest voor aanbiedingen.