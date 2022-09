Boekeloër ontdekt gruwelijke Drentse familiegeschiedenis

De boerderij van Elsjen en haar man Jan is allang verdwenen. Het stond aan de Brink in Doldersum. Het dorp bestond toen uit zestien boeren en hun gezinnen. "Uit de stukken is te lezen dat Elsjen en Jan geen goed huwelijk hadden. Het was een gearrangeerd huwelijk zodat de boerderij waar Elsjen opgroeide binnen de familie zou blijven." Elsjen kwam tot haar daad nadat haar man besloot om te verhuizen. Dat wilde Elsjen niet. "Ze heeft hem met voorbedachte rade om het leven gebracht," vertelt De Boer.

"Ze is naar Steenwijk gegaan, en heeft bij een apotheek arsenicum gekocht. Niet zo veel, want het was bedoeld voor het zieke paard. Dat kon met een beetje arsenicum beter worden. Toen heeft ze bij nog een andere apotheek arsenicum gekocht." Veertien dagen lang bewaarde Elsjen het gif in haar schortzak, wachtend op het goede moment. Na een gezellig bezoek bij de buren, heeft zij het gif door de roggebrij van haar man gemengd. Jan werd ziek en overleed de volgende morgen.

Geradbraakt

Elsjen werd opgepakt en uiteindelijk geradbraakt. Haar lichaam werd op het galgenveld in Assen tentoongesteld. "Het is een gruwelijk verhaal. Het begint gruwelijk en het loopt gruwelijk af," vindt De Boer. Het verhaal is niet onopgemerkt gebleven. Schrijfster Janne IJmker baseerde al eerder haar roman '38 nachten' op het verhaal van Elsjen Roelofs.