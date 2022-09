IT-hub Hoogeveen geopend: 'Wil hier graag werkervaring opdoen'

Vijftien jaar

De IT-hub is in het leven geroepen om jong talent te behouden in de regio. Voor verzekeraar TVM was het zelfs een voorwaarde om in Hoogeveen te blijven. Het bedrijf zoekt hoogopgeleide IT'ers, maar kan die moeilijk vinden. "Het idee komt daar dus eigenlijk ook vandaan", vervolgt Gels. "Nu zijn we zover dat we grote bedrijven willen behouden, maar dus ook willen aantrekken van buitenaf."

Het pand, dat ruimte biedt voor zo'n 160 mensen, blijft in eerste instantie vijftien jaar staan. Daarna verlengen is nog een optie. "Er is zelfs ruimte op de grond om verder uit te bouwen. Het gebouw bestaat volledig uit containers, dus het kan aangepast worden. Als het een succes is, maar er wordt na vijftien jaar toch naar een andere locatie gezocht, kan het makkelijk verhuisd worden", aldus Gels.

Stichting

Voor het hele project hebben de gemeente en de provincie vier miljoen euro uitgetrokken. Structurele steun zal er uiteindelijk niet zijn. Zodra de hub eenmaal op gang is, moet het een eigen leven gaan leiden. Daarvoor is een eigen stichting opgericht. "We hebben het project als het ware overgenomen van de initiatiefnemers", zegt de directeur.