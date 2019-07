Springruiter Lennard de Boer de beste in Derby van Drenthe

Er verschenen 19 combinaties aan de start in het derbyparcours met een lengte van 1150 meter, met onderweg 22 hindernissen met 26 sprongen. Lennard de Boer reed als derde en zette met Hercules een gedegen foutloze rit neer. Hij kreeg in de barrage gezelschap van de Indonesische ruiter Denies Christian Sanjaya en van Thomas Gangl uit Scharmer.Lennard de Boer was in de barrage als eerste aan zet. De ruiter uit De Wijk reed opnieuw sterk en zette een foutloze ronde neer in 45.92. Daarna ging Denies Christian Sanjaya in de aanval met Barco van der Valckenborg. De Indonesische ruiter leek op weg naar een stunt, maar op de voorlaatste oxer werd zijn paard te vlak en gingen de balken er af, waarna een te ruime wending naar de laatste sprong volgde.Alleen Thomas Gangl zou De Boer nog kunnen kloppen. De Groninger deed een knappe poging, maar moest met Gyonneke met een tijd van 46.70 toch bijna een seconde toegeven op Lennard de Boer, die daarmee de eerste prijs van duizend euro in de pocket had."Ik had er niet op gerekend", zei Lennard de Boer na de huldiging. "Hercules is nog maar 7 jaar en nog redelijk onervaren. Hij moest hier vooral routine opbouwen, maar hij pakte bijzonder goed aan. Mooi om hier te winnen, het is een leuk evenement, met een goede bodem en goed georganiseerd."