Emmen is plofkraakhoofdstad van Drenthe

Landelijk stijgt het aantal plofkraken. Waar er vorig jaar over het hele jaar tien plaatsvonden, zijn dat er dit jaar inmiddels elf. Drenthe staat de laatste drie jaar in dat opzicht droog als het gaat om plofkraken - met schade - op geldautomaten. In Emmen was het de laatste keer raak in 2019.

De Zuidoost-Drentse stad is de enige plek in de provincie waar in de periode van 2017 tot begin september 2022 een plofkraak heeft plaatsgevonden. In totaal waren er in die periode drie in Emmen. In 2017, 2018 en 2019 werd er geprobeerd om toegang te krijgen tot geldautomaten. Dat blijkt uit cijfers van ANP/Localfocus.