Bananenplanten sieren de tuin van Nagulan en Viji: 'Beetje Sri Lanka hier'

Wanneer je het huis aan De Boomgaard in Kloosterveen voorbij loopt, weet je niet wat je ziet. "Er liep een keer iemand langs en die complimenteerde ons met de mooie palmbomen. Toen moesten we toch wel erg hard lachen", vertelt Nagulan.

Hij en zijn vrouw Viji zijn in 1996 gevlucht uit hun geboorteland Sri Lanka en wonen nu al vijftien jaar in Assen. Maar een thuisland blijf je natuurlijk altijd missen. "Daarom besloot mijn vrouw om eens bananenplanten te proberen. Ze begon met twee en dat werkte goed."

Inmiddels staat de tuin vol. Naast het grotere groen zijn dat ook kleine stekjes die ze verkopen. Alleen de echt eetbare bananen groeien er niet aan. "In Sri Lanka hebben we al niet hele grote, maar hier in Nederland zijn ze helemaal klein. Als ze eetbaar moeten worden dan hebben we wel een heel lange zomer nodig", grapt Nagulan.