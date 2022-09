Verbouwing gevangenissen Veenhuizen uitgesteld na terugtrekken bouwonderneming

De verbouwing van de gevangenissen in Veenhuizen is uitgesteld. Het bouwbedrijf dat het miljoenenproject op zich zou nemen heeft zich teruggetrokken. Dit bevestigt het Rijksvastgoedbedrijf na vragen van RTV Drenthe.

Het Rijksvastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor de renovatie van de gebouwen die begin oktober zou beginnen. Maar dit is dus voorlopig van de baan.

Uitstel

"De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) gebruiken de komende weken om te bekijken hoe het vervolgtraject eruit gaat zien, maar het is duidelijk dat de geplande renovatie van PI Veenhuizen vertraging op zal lopen. Het personeel van PI Veenhuizen is deze week hiervan op de hoogte gebracht", laat een woordvoerder weten.

Over het waarom van het terugtrekken van de bouwonderneming wil de woordvoerder niets zeggen. "We gaan met de onderneming in gesprek om te kijken wat de achterliggende redenen zijn." De Rijksgebouwendienst kan ook nog niet aangeven hoe lang het nu gaat duren voordat de verbouwing wel begint. "De renovatie moet uiteindelijk gedaan worden, maar dan moeten we eerst weer beginnen met de aanbesteding", aldus een woordvoerder.

Verbouwing

Eind 2023 zou er begonnen worden met de grondige renovatie van de twee actieve gevangenissen in Veenhuizen. De vleugels aan de noordkant van beide gevangenissen zouden plaatsmaken voor nieuwbouw. Bij de verbouwing zou volop ingezet worden op duurzaamheid, leefklimaat, veiligheid en gebruik van moderne technieken.

Het bedrijf dat de aanbesteding gegund zou krijgen zou niet alleen verantwoordelijk zijn voor het ontwerp, maar ook minimaal 15 jaar het onderhoud van beide locaties voor zijn rekening nemen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de gerenoveerde PI Veenhuizen, verdeeld over twee locaties, plaats gaat bieden aan 552 gedetineerden.

De gedetineerden in de twee actieve gevangenissen (Esserheem en Norgerhaven) zouden tijdelijk ondergebracht worden in Groot Bankenbosch, de locatie die sinds 2013 leeg staat. Om die plek klaar te maken voor de tijdelijke huisvesting van gevangenen zou in oktober worden begonnen met de verbouw.

Asielzoekers