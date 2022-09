Negen verdachten groot witwasonderzoek, onder wie hoofdverdachte uit Gasteren, zitten nog vast

De negen verdachten die gisteren zijn opgepakt in een groot witwasonderzoek zitten nog in de cel. Een 58-jarige man uit de gemeente Aa en Hunze is hoofdverdachte in de zaak.

De officier van justitie beslist morgen hoe het onderzoek wordt voortgezet en of het wenselijk is dat de verdachten vast blijven zitten. In dat geval zullen zij worden voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank, die het besluit over het voorarrest neemt.

Alle verdachten zitten momenteel in beperkingen, wat wil zeggen dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie (OM) kan op dit moment niet meer informatie geven.

Doorzoekingen

Gisteren werden op meerdere plekken in Nederland doorzoekingen gedaan in een gezamenlijk onderzoek door onder meer de FIOD en het OM.

De verdachte uit Aa en Hunze wordt verdacht van betrokkenheid bij het witwassen van grote hoeveelheden geld en goederen en btw-fraude. Volgens bronnen gaat het om Theo E. uit Gasteren. In zijn woning is ook een inval gedaan.

Theo E. is een bekende in de motorcrosswereld. Hij was jarenlang teamleider van motorcrossteam TvE MX en meerdere (ex-)motorcrossers, waaronder voormalig GP-winnaar Marc de Reuver, hebben een tijd bij hem in huis gewoond.

Eerdere delicten

E. is in het verleden al eens veroordeeld voor financiele delicten. In 2018 kreeg hij een gevangenisstraf van vijftien maanden vanwege witwassen en belastingfraude. Ook werd toen een Aston Martin in beslag genomen en moest E. 35.000 euro terugbetalen. Daarnaast dook de naam van E.'s inmiddels failliete leasemaatschappij op tijdens strafzaken tegen zware criminelen.

De woning van Jumbo-topman Frits van Eerd in het Brabantse Heeswijk-Dinther werd gisteren ook doorzocht. Volgens het Financieele Dagblad zit ook hij vast. Van Eerd en Theo E. kennen elkaar uit de motorcrosswereld. Jumbo sponsorde een tijdlang het crossteam TvE MX waar E. teamleider was.

Buren 'niet verrast'

De inval van de FIOD viel behoorlijk op in het kleine Gasteren. Dorpsgenoten van E. zeggen desondanks niet geheel verrast te zijn dat juist hij aangehouden is. "Een paar jaar geleden hebben we ongeveer hetzelfde meegemaakt", vertelt een buurtbewoner. "Het leek er juist op dat hij zijn leven gebeterd had, dus in die zin verbaasde het me wel dat ze hier weer op de stoep stonden."

E. is volgens een andere dorpsgenoot een vriendelijke man, die vaak op zijn grasmaaier rijdt. "Hij mengt zich niet zo in de gemeenschap, maar je kunt prima een praatje met hem maken. Vooral als hij zijn gazon weer aan het maaien is", vertelt een buurman over hem.

Spin in het web

Het witwassen gebeurde via onroerendgoedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport, aldus het OM. Daarnaast is er een verdenking van btw-fraude in de autohandel.