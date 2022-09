Pak eerst knooppunt Gieten aan, verdubbelen N34 dan mogelijk niet nodig

Pak eerst het knooppunt Gieten (N33/N34) aan en ga dan voor een lange periode kijken of dat voldoende is om de verkeersproblemen op de N34 op te lossen. Mogelijk is daarna gedeeltelijke verdubbeling van de N34 helemaal niet nodig.

Daarvoor pleiten inwoners van Gasselte, Borger, Drouwen, Exloo, Ees, Valthe en Bronnegerveen. Twee groepen inwoners hebben brieven geschreven aan Gedeputeerde Staten na de nieuwe oproep om oplossingen voor de N34 aan te dragen.

Veel meer dan alleen verkeersbelang

De evaluatie van de aanpak van het knooppunt Gieten kun je gebruiken om een breed afgewogen besluit te nemen over de N34. Alles wat een rol speelt, kan daarin worden meegenomen, schrijft Albert de Jong namens de inwoners van het gebied aan Gedeputeerde Staten (GS): "Doorstroming, verkeersveiligheid, belasting van natuur en milieu, woongenot omwonenden en de aantrekkelijkheid van de Hondsrug, ook voor toeristen."

Ook de briefschrijvers van de N34 Groep Gasselte zien liever eerst dat het knooppunt op de schop gaat. "En dan bezien of er daarna nog iets moet gebeuren aan de N34."

Veel omwonenden willen niet dat de N34 gedeeltelijk verdubbeld wordt. Het is volgens hen een aantasting van de al kwetsbare natuur en het karakter van de Hondsrug. Bovendien lijdt het toerisme er ook onder, is de verwachting.

Volgens de briefschrijvers zal er na verdubbeling harder worden gereden. De inwoners wijzen naar de N33. Nadat deze weg de sprong naar een vierbaansweg had gemaakt, werd er vaak harder gereden dan de maximumsnelheid van 100 kilometer. "Er zal meer verkeer van de weg gebruik gaan maken uit andere delen van ons land en Duitsland. Meer verkeer leidt tot een hogere stikstofuitstoot."

Tijdelijke maatregelen

Ondertussen kan de provincie volgens de omwonenden al wel tijdelijke en permanente maatregelen nemen om de N34 te verbeteren. Volgens hen hoeven die minder ingrijpend te zijn. Trajectcontroles, tijdelijke beperking van de maximumsnelheid, een inhaalverbod en obstakels in het midden van de weg die inhalen onmogelijk maken zijn enkele voorbeelden die worden aangehaald. Provinciale Staten hebben bij GS ook tijdelijke maatregelen afgedwongen, daar is nog niks van gerealiseerd" reageert Jan van Zomeren namens de Groep Gasselte.

Voorwaarden moeten van tafel

De briefschrijvers vinden het niet kunnen dat Gedeputeerde Staten onlangs aan de inwoners vraagt mee te denken, terwijl in alle gevallen de N34 een 100 kilometerweg moet blijven en het aangenomen uitgangspunt verdubbeling is. Onlangs bekritiseerde ook de Natuur en Milieufederatie Drenthe (NFM) deze handelswijze van GS.

Ook vinden de inwoners van Drouwen, Exloo, Een, Valthe en Bronnegerveen het raar dat GS niet eerst de uitkomst van de Millieu Effect Rapportage (MER) lijken af te willen wachten. "Het beoogde projectbesluit zal ons inziens pas kunnen worden genomen in of na 2023. Wij gaan er namelijk van uit dat de resultaten van de MER onontbeerlijk zijn."

Rare procedure

Jan van Zomeren van de N34 Groep Gasselte verbaasd zich ook over de weg die GS nu procedureel bewandeld. Volgens van Zomeren vragen GS nu aan de inwoners zienswijzen die ze al lang hebben ingediend als reactie op de N34 conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau in 2020.

"87 personen of instanties hebben daarvan gebruik gemaakt. Deze notitie is door Provinciale Staten op 16 december 2020 ongewijzigd vastgesteld. Nagenoeg alle zienswijzen zijn ongegrond verklaard." Het is volgens Van Zomeren dan ook volstrekt onduidelijk wat GS met de huidige oproep wil bereiken. Ze hebben al die zienswijzen immers al lang. Met andere woorden: ze weten op het provinciehuis heel goed hoe de omwonenden er over denken. De N34 Groep Gasselte wil dat alle zienswijzen uit 2020 als reactie op de huidige oproep van GS worden beschouwd. Volgens Van Zomeren schept GS verwarring onder de inwoners.

MER moet meest extreme variant toetsen