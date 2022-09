Armeense vlag wappert in Dwingeloo en Diever: 'Situatie onder de aandacht brengen'

In de schaduw van de oorlog in Oekraïne is er nog een gewapend conflict gaande aan de rand van het Europees continent. Het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan laait op, met tientallen doden tot gevolg. Harrie Boerhof uit Dwingeloo wil met het hijsen van de Armeense vlag de situatie onder de aandacht brengen.

De vlag wappert in de mast voor zijn huis tussen Dwingeloo en Wittelte. Ook bij de Kruiskerk in Diever komt de rood-blauw-oranje vlag te hangen. "Armenië ligt al heel lang verdrukt tussen de moslimculturen. Het ligt klem tussen Iran, Turkije en Azerbeidzjan", schetst hij de ligging. Meermaals ging Boerhof naar het land om hulpprojecten te draaien. De huidige situatie 'gaat hem aan het hart'.

Oorlogen

Al jaren zijn er spanningen tussen Armenië en buurland Azerbeidzjan over Nagorno-Karabach, een voormalige autonome regio in Azerbeidzjan waar veel Armeniërs wonen. In de jaren '90 ontstond er een oorlog over het gebied en in 2020 opnieuw. In een zes weken durende oorlog vielen meer dan 6.500 doden. Azerbeidzjan kreeg de controle over een groot deel van Nagorno-Karabach terug. Sinds de jaren '90 stond het gebied onder controle van etnisch Armeense bewoners, met steun van Armenië.

De Verenigde Staten, Frankrijk en Rusland hebben de landen opgeroepen tot kalmte en terughoudendheid. In 2020 stuurde Poetin duizenden troepen naar de regio om de vrede te handhaven. Nu Rusland in oorlog is met Oekraïne, is het de vraag of het land nog troepen vrij heeft om de strijdende partijen uit elkaar te houden.

Armenië meldde gisteren aanvallen van Azerbeidzjan. Beide landen beschuldigen elkaar van provocaties. Dinsdag vielen er 49 doden aan Armeense zijde, Azerbeidzjan meldde er 50.

Beelden

Terug op het bankje in Dwingeloo. Boerhof pakt zijn telefoon en laat beelden zien die hij vanaf het front krijgt toegestuurd. Kogelregens, flink geschut en soldaten in uniform die schrikken van een harde knal.

De eerste kennismaking van Boerhof met Armenië was toen er een jongen uit het asielzoekerscentrum Geeuwenbrug bij hem kwam werken in het tuincentrum. Hij ging zich meer verdiepen in het land, liep in Assen mee met de eerste herdenkingsmars van de Armeense genocide en ging dus meermaals naar het land om hulp te bieden, bijvoorbeeld met het repareren van daken.