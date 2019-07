Nog een paar jaar en dan is hij weg? Het gaat slecht met de veenbes-parelmoervlinder

Meer weten over de Drentse natuur? Ontdek 't op ROEG!

De veenbes-parelmoervlinder is een kieskeurige vlinder. Hij vliegt alleen op hoogveentjes en heeft - zijn naam zegt het al - veenbes nodig als voedselplant voor de rupsen. Ooit was het een tamelijk algemene vlinder, maar de laatste paar jaar is hij hard achteruitgegaan. Dit jaar zijn er nog maar 35 geteld. En dat op maar vier verschillende plekken. De vlinder komt in ons land alleen in Drenthe voor.De veenbes-parelmoervlinder heeft hoogveentjes nodig met een speciaal soort veenmos, het bultvormend veenmos.. En die bulten mogen niet al te veel begroeid zijn met gras of met heide, want er moeten kale, warme plekjes zijn op het veen. In een gezond hoogveen is dat geen probleem. Maar in ons land groeien veentjes snel dicht en worden dan ongeschikt voor de vlinders."Ik ben bang dat hij binnen drie tot vijf jaar uitgestorven is", zegt boswachter Pauline Arends. "Het verandert nu zo snel, als we een natte winter hebben en het de komende jaren ook vochtig is, dan herstelt het hoogveen zich misschien nog. Maar ik hou mijn hart vast."'t Zure is dat in de boswachterij van Arends een aantal veentjes liggen die zich heel mooi ontwikkelen nu de de waterhuishouding veranderd is. "'t Zou zo maar kunnen dat die over een jaar of wat wel geschikt zijn als leefgebied voor veenbes-parelmoervlinder. Maar dan moeten ze er nog wel zijn."[flickr:https://live.staticflickr.com/65535/48231474647_6ef97e694d_h.jpg]Michiel Wallis de Vries van de Vlinderstichting is wat optimistischer dan Arends. "Ik hoop dat we met een aantal maatregelen de situatie op de hoogveentjes kunnen verbeteren. Daar gaan we dit najaar met de provincie over praten. Dan houden we misschien toch nog een geschikt leefklimaat over voor de vlinders."