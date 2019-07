De Wolden raakt VVD-wethouder Mirjam Pauwels kwijt aan Assen

De VVD-fractie van Assen zou pas eind van de middag haar komst naar de provinciehoofdstad bekendmaken. Maar bronnen bevestigden eerder al aan RTV Drenthe haar komst. Fractievoorzitter Martin Rasker vindt dat hij niet kan achterblijven en bevestigt het verhaal."Zij heeft ruime bestuurlijke ervaring. Dat wilden we graag, en het lijkt een hele goede match." Ook heeft ze volgens Rasker binding met Assen. Zo is Mirjam Pauwels er grotendeels opgegroeid. Ze deed het atheneum op de Christelijke Scholengemeenschap Assen.Rasker is zeer enthousiast, ook omdat Assen met vier vrouwen in het college van B en W 'toch iets bijzonders in huis heeft'. "We zijn de eerste provinciehoofdstad met uitsluitend vrouwelijke wethouders", aldus Rasker.Mirjam Pauwels (47) is nu bijna 7,5 jaar wethouder in De Wolden. Ze was toe aan een nieuwe uitdaging. De leeggekomen wethouderspost in de provinciehoofdstad komt daarmee als geroepen. Ze volgt in Assen de opgestapte Roald Leemrijse op. Die stopte er 12 juni ineens mee, toen bleek dat zijn eigen fractie nog onvoldoende vertrouwen in hem had.Pauwels is de tweede wethouder die de gemeente De Wolden in een half jaar tijd ziet vertrekken vanwege een overstap naar een andere gemeente. Half december stapte Jan ten Kate van Gemeentebelangen al over naar Hardenberg.Pauwels heeft haar ambitie, om als bestuurder hogerop te komen, nooit onder stoelen of banken gestoken. Ze werd in 2016 Drents Politicus van het Jaar . Toen gaf ze al aan de ambitie te hebben om ooit naar Den Haag te vertrekken, om staatssecretaris te worden.Voordat Pauwels in april 2012 wethouder in De Wolden werd, was ze lid van Provinciale Staten voor de VVD. Voor haar werk hield ze toen zich bezig met plattelandsvernieuwingsprojecten voor bedrijven, non-profit organisaties en overheden. Daarvoor was ze twee jaar werkzaam als interim-beleidsadviseur economische zaken bij de gemeente De Wolden.Mirjam Pauwels wordt komende donderdag in Assen geïnstalleerd in de laatste gemeenteraad voor het zomerreces. De portefeuille die in Assen krijgt is die van financiën, economische zaken, werkgelegenheid, de binnenstad en ontwikkeling van de Toeristisch Recreatieve Zone bij het TT Circuit. In De Wolden deed ze Samenleving, Onderwijs, Sport en Cultuur. Daaronder valt ook het Sociaal Domein."Op dat gebied kunnen we in Assen binnen het college ook best wel wat versterking gebruiken, met alle problemen die er op dat gebied spelen", zegt Rasker. "Er is in Assen een collegiaal bestuur, dus haar ervaring met dat dossier bij De Wolden is welkom."Pauwels is de tweede wethouder die in een half jaar tijd van buiten wordt gehaald om het college van B en W van Assen aan te vullen. Eerder dit jaar is Karin Dekker van GroenLinks vanuit Groningen overgekomen. Zij volgde half februari Gea Smith op, die het wethouderschap niet aankon.