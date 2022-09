Favoriete gebakje queen Elizabeth ontdekt in Echten

Ze hield van een gebakje bij haar kopje thee, zoals een echte Britse. Wat het lievelingsgebakje was van koningin Elizabeth, is nu ontdekt in een klein stukje Engeland in Drenthe. Als eerbetoon aan de vorige week donderdag overleden royalty krijgt iedere bezoeker deze week bij Tea Time in Echten haar favoriete chocolade calorieënbom.

"Het lijkt een beetje op arretjescake", lacht Liesbeth, de medewerkster die het favoriete gebakje van the queen ontdekte. "Maar dit is een luxe variant erop. Er wordt pure chocola ganache, roomboter en digestieve biscuitjes gebruikt voor het recept."

Volgens de medewerkster was de de koningin een echt theevrouwtje die hield van lekker snoepen. "Maar 's middags bij de thee of op haar verjaardag, wilde ze het liefste chocolate biscuit cake. Een machtig hapje. Nu zij is overleden, hebben wij een nieuw gerecht."

'Elizabeth was als een grootmoeder voor de Engelsen'

Het overlijden van queen Elizabeth doet iets met het personeel van Tea Time. "Vooral de Britse medewerkers zijn aangeslagen", zegt eigenaar Bert Boer. "Zij wisten niet beter dan dat Elizabeth hun koningin was. Zij was er altijd. Voor hen is het alsof een soort van moeder of grootmoeder is overleden."

Daarom hangt de Britse vlag voor het witte landhuis aan de rand van Echten halfstok. Boer: "In roerige tijden heeft zij altijd de boel bij elkaar gehouden en haar werk stond altijd op de eerste plaats."