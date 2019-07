Dorp Wilhelminaoord bouwt grote sportkooi om bewegen te stimuleren

En het is geen kleintje. Zo constateerde burgemeester Rikus Jager van Westerveld bij de opening van deze sportfaciliteit. "Ik had verwacht dat ik een woordje moest doen bij de opening van een kleine pannakooi. Een sportkooi van dit formaat verwacht je meer in een stad. Maar hier staat een kooi met stadse allures om kinderen en ook volwassenen een plek te bieden om aan sport te doen."Het idee voor een sportfaciliteit leefde al langer. Het comité Vitaal Wilhelminaoord heeft het plan opgepakt en is gaan zoeken naar partners. Het comité heeft als doelstelling om mensen aan het bewegen te krijgen. Onder andere via projecten als sportief wandelen voor ouderen.De sportkooi is zo groot dat er, naast voetbal, ook ruimte is voor tennis en basketbal. Vanwege de ligging naast het dorpshuis, de peuterspeelzaal en de kinderopvang, is er een metershoog hek omheen gezet. Daarmee wordt voorkomen dat ballen alle kanten op vliegen.De sportkooi is officieel geopend en het beheer is overgedragen aan een speciale commissie van voetbalclub Old Forward, het dorpshuis en Dorpsgemeenschap Frederiksoord/Wilhelminaoord. Zij zorgen voor de toezicht en onderhoud.Schoolkinderen van obs De Kievitshoek mochten als eerste gebruik maken van de kooi. "Ik vind de samenwerking tussen de dorpshuis, dorpsgemeenschap en Vitaal Wilhelminaoord geslaagd. Dat laat zien dat een participatiesamenleving in dit dorp geslaagd is", zo liet Jager nog weten.