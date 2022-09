Drents Museum krijgt 3 miljoen euro voor aanpakken vochtproblemen en bouwen nieuwe zaal

Het Drents Museum kan de lekkages in het pand aanpakken en een nieuwe zaal bijbouwen. In de Provinciale Staten (PS) is vandaag gesproken over het plan van het provinciebestuur om het Drents Museum 3,3 miljoen euro te geven voor de verbouwing. PS gaan na kritische vragen, akkoord met het plan. Alleen politieke partij JA21 is fel tegen.

Het provinciebestuur koppelt het aanpakken van de vochtproblemen aan het bouwen van een nieuwe zaal in het Drents Museum. Een koppelkans heet dat in politieke taal. Voor het aanpakken van de vochtproblemen krijgt het museum 1,3 miljoen euro, voor de bouw van een nieuwe zaal krijgt het museum 2 miljoen euro.

Cruijffiaanse koppelkans

"Als er geen vochtproblemen waren geweest, hadden we het hier helemaal niet over die 2 miljoen euro voor een nieuwe zaal gehad", zei JA21-fractievoorzitter Thomas Blinde in het debat in de Provinciale Staten. "Dus een koppelkans? Het is bijna Cruijffiaans, soms moet er iets gebeuren om iets te laten gebeuren", betoogde Blinde.

Hij vond het bedrag voor het bouwen van de nieuwe zaal te hoog. "2 miljoen voor een extra zaal is ons te gortig. Andere musea willen er ook wel een zaal bij. Het Drents Museum is al succesvol, waarom is de extra zaal nodig?" vraagt Blinde zich hardop af.

Werk met werk maken

Ondanks de kritiek van Blinde is er voor het provinciebestuur maar één weg. Zowel de vochtproblemen aanpakken, als een nieuwe zaal bouwen. "Je kunt uiteraard alleen het vochtprobleem aanpakken en geen nieuwe zaal bouwen. Maar dan komt die kans om werk met werk te maken voorlopig niet meer langs", laat gedeputeerde Nelleke Vedelaar in reactie weten.

SP-fractievoorzitter Greetje Dikkers wil eigenlijk alleen het vochtprobleem oplossen. Maar met de grote Van Gogh-expositie volgende jaar voor de deur, willen Gedeputeerde Staten niet alleen het vocht aanpakken, maar ook het museum uitbreiden.

Al jaren vochtproblemen

Het aanpakken van de lekkages ligt op het bordje van de provincie, want de provincie is eigenaar van het gebouw waar het Drents Museum gevestigd is. Sinds de verbouwing en nieuwbouw van het pand in 2011 zijn er vochtproblemen en de provincie is al jaren in gesprek met de aannemer over het aanpakken van dit probleem. Grote vraag is wie er verantwoordelijk is.

"De vochtproblematiek is de afgelopen jaren groter geworden. Bijvoorbeeld bij hoosbuien en als het regenwater niet goed weg kan lopen", weet gedeputeerde Henk Jumelet. "De aannemer heeft destijds al laten weten het ontwerp van architect Erick van Egeraat 'uitdagend en risicovol' te vinden", aldus Jumelet. Hij deed het debat namens het provinciebestuur vandaag samen met Nelleke Vedelaar.

Volgens Jan Steenbergen van Sterk Lokaal komt de beslissing over de 3 miljoen euro te vroeg. "Dit is de omgekeerde wereld. We stellen geld beschikbaar terwijl we nog in gesprek zijn met de aannemer over verantwoordelijkheid voor de vochtproblematiek. Die aannemer kan denken: nu hoeven we niks meer te doen." ChristenUnie-fractievoorzitter Bernadette van den Berg vraagt zich ook af of dat de positie van de provincie verzwakt.

Maar volgens Jumelet is dat niet het geval. De aannemer wil volgens hem graag een rechtszaak of een claim voorkomen. Wat VVD'er Annigje Udinga betreft doet de aannemer in ieder geval een duit in het zakje om een rechtszaak te voorkomen.

Minder of meer dan 3,3 miljoen?

De mogelijkheid bestaat dat het aanpassen van de problemen en de nieuwbouw geen 3,3 miljoen euro kost. Mogelijk gaat het bedrag iets omlaag. Zo staat het rijksmonument Huize Tetrode, eigendom van de provincie naast het museum in de verkoop, dat kan geld opleveren. Daarnaast heeft het kabinet subsidiegeld voor de verduurzaming van rijksgebouwen. Als dit subsidiegeld er komt, dan gaat het geld van de 3,3 miljoen euro af.