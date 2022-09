Vier Drentse boerenbedrijven uitgekocht om stikstofneerslag

De provincie Drenthe heeft vier Drentse boerenbedrijven opgekocht. Dit deed de provincie in het kader van de Maatregel Gerichte Opkoop (MGO), zo bevestigt de provincie na berichtgeving van Nieuwe Oogst . MGO is de opkoopregeling voor veehouderijen van Rijk en provincies. Het eerste deel van die regeling liep af op 4 september.

Toen minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de maatregel aankondigde hebben zich zo'n honderd boeren gemeld bij de provincie Drenthe. Uiteindelijk is de provincie met vijftig in gesprek geweest. Met twee melkveehouders en twee varkenshouders is een koopovereenkomst gesloten.