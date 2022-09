Nieuwe ambulancepost Assen klaar voor de toekomst

Duurzamer, milieuvriendelijker, maar ook groter. Vandaag werd de nieuwe ambulancepost aan de Lauwers in Assen geopend. De post is de oude locatie aan de Balkendwarsweg ontgroeid en daar was ook geen mogelijkheid tot uitbreiding.

De verhuizing heeft weinig invloed op de aanrijtijden. De ambulance is net zo snel op de A28 als voorheen. De nieuwe plek is puur gekozen vanwege de extra ruimte. Mocht de post een nieuwe groeispurt ondergaan, dan is dat met deze stap dus ondervangen.

20.000 liter regenwater

Met het nieuwe gebouw gaat het UMCG voor een energieneutraal onderkomen, vertelt hoofd facilitair UMCG Harry Meijer. "Zo vangen we 20.000 liter regenwater op in twee tanks, waarmee we de wc doorspoelen en de ambulances wassen. De rest van het water wordt opgevangen in een wadi." Dit is een soort greppel waarin het water rustig de grond in trekt.

Daarnaast ligt het dak vol zonnepanelen, komt er een insectvriendelijke tuin en bestaat het gebouw voor honderd procent uit hout. Het enige wat nog niet duurzaam is, zijn de ambulances.

Nooit meer onnodig de tv aan

Verder is het pand voorzien van allerlei energiebesparende, technische snufjes, vertelt Meijer. "Zo hangen in alle ruimtes sensoren. Zodra er niemand meer aanwezig is, gaat het licht automatisch uit, gaat het stroom er af en wordt alles afgesloten. Soms vergeten ambulancebroeders bij een oproep de tv uit te zetten en het licht uit te doen. Dat gebeurt vanaf nu allemaal vanzelf. Alleen de belangrijkste apparaten, zoals een computer, krijgen nog stroom."

Als klap op de vuurpijl, kunnen de broeders nooit meer ruzie krijgen over de temperatuur in het gebouw. "Het klimaat wordt met een app geregeld. De mensen in het gebouw kunnen aangeven of ze het te warm, te koud of prima vinden. Op basis van die bevindingen regelt het systeem het klimaat. Als je het dan nog koud hebt, moet je maar een trui aantrekken", lacht Meijer.

'Zorg is in beweging'

Dat er de laatste jaren veel veranderd is in de zorg, is ook terug te zien bij de ambulances, vertelt ambulancedirecteur Robert van Barneveld van het UMCG. "De zorg is in beweging, ook op ons gebied. Wij komen vaker bij mensen thuis en verzorgen ze daar ook. Dat in samenwerking met de huisarts en de thuiszorg. We zijn nu meer een zorgaanbieder in plaats van een vervoerder die de patiënten van a naar b brengt."