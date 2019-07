Zestig amateurs uit Assen spelen in volksopera 'De Ridder van Pittelo'

In Park Pittelo staat een grote witte tent met daarvoor een nog groter podium. Op het toneel zijn decorbouwers druk in de weer om het podium aan te kleden. Goudkleurige panelen van zes meter hoog worden neergezet. De cast kijkt ietwat verschrikt toe. "Het podium is wel heel groot. Indrukwekkend, dat wordt nog wat", zegt sopraan Grietje Buitenga.De aankomende dagen wordt toegewerkt naar de eerste van drie voorstellingen. De eerste dag ligt de focus op de changementen met bewegende decorstukken en dat blijkt nog een heel gepuzzel. Toch is de crew de overtuigd dat alles goedkomt. "Vier dagen geleden zag ik het nog niet helemaal zitten, maar afgelopen weekend hebben we al heel veel werk verzet. Het gaat echt prachtig worden", aldus projectleider Monique Verheugt."Sommige deelnemers hebben wel een beetje podiumervaring, maar zijn wel amateur. Er zijn ook mensen die hebben nog nooit op een podium gestaan. Die hebben zelfs nog nooit echt gezongen dus die uitdaging is heel groot", zegt Verheugt over het toneelgezelschap. "Het is prachtig om te zien hoe dat in een periode van een paar maanden groeit en echt een koor gaat worden. Fantastisch om te zien."is het verhaal van twee vaders uit verschillende culturen, die de grip op hun kinderen verliezen omdat ze er als ouder alleen voor zijn komen te staan. Het verhaal is losjes geïnspireerd door de bekende Asser zwerver en muzikant Tokkel.De 23-jarige Nathan Green schrijft normaal gesproken zijn eigen popsongs, maar speelt nu een van de grotere rollen in. Hij speelt Mo. Een allochtone jongen die niet helemaal past in de samenleving hier. "Ik vind het een superleuke rol. Het is wel iets dat bij mij past. Ik moet een beetje de charmeur uithangen en uiteindelijk proberen de meid te verleiden. Ik vind het wel leuk."wordt 11,12 en 13 juli opgevoerd in Park Pittelo. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar.