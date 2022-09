Moeder en gokverslaafde zoon plunderen bankrekening buurvrouw

Een 22-jarige man uit Emmen is voor het leeghalen van de bankrekening van een oudere vrouw en diefstal van haar bankgegevens en paspoort uit haar woning, veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur. Zijn 56-jarige moeder, de buurvrouw van het slachtoffer, hielp hem daarbij en moet een taakstraf van 200 uur uitvoeren. De rechter legde beiden ook een voorwaardelijke celstraf van vier maanden op.

"Ik word hier ter plekke misselijk van", zei de officier van justitie over de werkwijze van moeder en zoon. Ze eiste een celstraf van tien maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk voor beiden.

Moeder en zoon smeedden volgens haar dit 'misselijkmakende' plan en voerden dat ook samen uit. Samen plunderden ze de bankrekening van een oudere vrouw, om de gokverslaving van de zoon te bekostigen. De rechter kon zich voorstellen dat de aanklaagster zwaar inzette in haar strafeis. "Er is gruwelijk misbruik gemaakt van het vertrouwen dat het slachtoffer in u had", sprak de rechter richting de moeder. Beiden hebben 54.000 euro buit gemaakt en een celstraf bemoeilijkt het terugbetalen van dit bedrag, motiveerde de rechter de taakstraf.

Spullen weg

De dochter van het slachtoffer ontdekte in april 2021 dat er spullen ontbraken in de woning van haar moeder. Ze was daar, omdat haar moeder met spoed was opgenomen in het ziekenhuis. De dochter miste haar moeders paspoort, bankpas en een boekje met inlogcodes. Ze vond ook een bankafsschrift en las dat er 54.000 euro van de rekening was afgeschreven.

De politie kwam via de overschrijvingen uit bij de 22-jarige zoon van de buurvrouw. Hij bekende dat hij dit geld had gebruikt om zijn schulden af te lossen voor zijn gokverslaving. Hij kreeg de inloggegevens via zijn moeder, die goed contact had met de oudere vrouw. De 56-jarige Emmense was de hulp en toeverlaat van de oudere vrouw.

'Je bent doortrapt'

Ze was onder druk gezet door haar zoon, zei de vrouw tegen de rechter. Die nam tegenover de rechter ook de schuld op zich en zei dat hij zijn moeder daartoe heeft aangezet. Hij wist van zijn moeder dat de oudere buurvrouw door de verkoop van haar auto een goedgevulde bankrekening had.

Terwijl zijn moeder de oudere vrouw naar haar tuin lokte, stal de zoon haar telefoon en paspoort uit de woning. Vervolgens boekte hij grote bedragen over naar zijn eigen rekening en gaf zijn moeder ook nog eens tienduizend euro. "Je bent doortrapt. Je hebt gesold met mijn verdriet om het overlijden van mijn man", zei het slachtoffer via haar dochter tijdens haar slachtofferverklaring. "Je speelt de zorgzame buurvrouw. We hebben je bloemen gestuurd, omdat je zo goed voor mij zorgde. Maar ondertussen hadden jullie mijn geld al van mijn bankrekening gestolen. Ik had geen idee dat jij hierachter zat".

Rol kleiner gemaakt