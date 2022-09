Drentse musea in zwaar weer: 'Als we niet verduurzamen, moeten we sluiten'

Kleine musea in de provincie zitten in financieel zwaar weer. De bezoekersaantallen zijn in veel gevallen nog niet terug op het niveau van vóór corona. Met de eindafrekening van energie in het vizier, zijn een aantal musea op het punt beland dat er maatregelen genomen moeten worden.

De maatregelen die genomen kunnen worden zijn erg uiteenlopend en de een is ingrijpender dan de ander. Stijn van Ittersum is voorzitter van het bestuur van het Drukkerijmuseum in Meppel. Hij vertelt dat ze daar met hun handen in het haar zitten: "Als we er niet in slagen om op tijd te verduurzamen, dan moeten we waarschijnlijk in de wintermaanden sluiten."

Energie

Het Drukkerijmuseum is gevestigd in een oud gebouw. Daardoor kost het meer energie om het pand verwarmd te houden. "We zitten in een monumentaal pand", zegt Van Ittersum. Het energieneutraal maken lukt niet zomaar. " Daar hangt wel een prijskaartje aan." Aangezien het museum vastzit aan een variabel energiecontract, denkt Van Ittersum dat ze fors meer zullen moeten betalen in de aankomende maanden.

Ook museum De Buitenplaats in Eelde gaat een zware tijd tegemoet. "We trekken momenteel nog geen 300 bezoekers per week." Dat vertelt Hanneke Hoekstra. Ze is directeur van museum De Buitenplaats. Ze maakt zich grote zorgen over de dalende bezoekersaantallen en de stijgende energieprijzen, omdat ook zij vastzitten aan een variabel energiecontract.

Maatregelen

Hoekstra denkt niet aan een verhoging van de toegangsprijs. "Dat de gasten wegblijven, heeft voor een groot gedeelte te maken met de verhoogde kosten voor levensonderhoud. Als je ziet wat je betaalt aan de kassa van de supermarkt, dan schrik je wel. Een museumbezoek behoort niet tot de wekelijkse boodschappen. Dat betekent dat als je moet besparen een dagje uit, zoals naar een museum, helaas al snel afvalt."

Het museum zal dus met maatregelen moeten komen om bezoekers te blijven aantrekken. "We hebben nu een combinatieticket geïntroduceerd. Met dit combinatieticket kun je ons museum bezoeken en daarna kun je het naastliggende Nijsinghhuis bezoeken. We hopen dat we op deze manier meer bezoekers kunnen aantrekken", vult Hoekstra aan.

Het Drukkerijmuseum in Meppel heeft ervoor gekozen om de toegangsprijzen met een euro te verhogen. Als de bezoekers wegblijven en de energierekening steeds hoger wordt, zijn zij volgens Van Ittersum genoodzaakt om in de wintermaanden te sluiten.

Hoekstra kan zich dat goed voorstellen, maar een sluiting heeft voor haar museum De Buitenplaats geen zin. "Ik begrijp de keuze heel goed. Wij hebben het niet overwogen, omdat wij de panden warm moeten houden. De kunst heeft een bepaald klimaat nodig om mooi te blijven. Als we de kachel toch al aanhebben, kunnen we net zo goed openblijven voor de bezoekers."