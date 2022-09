Deelscooters niet populair genoeg: groene scooters weg uit Assen

De groene deelscooters verdwijnen voorlopig uit het straatbeeld in Assen. Volgens deelscooterverhuurbedrijf GO Sharing maken Assenaren te weinig gebruik van de scooters en in de winter heeft het bedrijf meer te maken met vernielingen, zoals het in brand steken van de scooters. Daarom gaan de scooters in winterslaap.

Naast Assen trekt de deelscooterverhuurder zich tijdelijk terug uit negen andere gemeenten. Dat zijn vooral kustgemeenten en randgemeentes van grote steden.

Assen telde op het hoogtepunt honderdvijftig elektrische deelscooters. Er was vanuit inwoners veel commentaar op de vaak slordig geparkeerde tweewielers. Maar in mei vorig jaar werd door de gemeente besloten dat de scooters mogen blijven rijden in de provinciehoofdstad.

Niet definitief weg om branden

GO Sharing zegt wel de intentie te hebben weer terug te keren in Assen, maar kan nog niet zeggen wanneer dat is. De vernielingen in Assen zijn voor het bedrijf geen reden om weg te blijven, maar het gebruik van de scooters speelt de grootste rol. Eerder gaf het bedrijf ook al aan niet definitief te willen vertrekken vanwege de branden.