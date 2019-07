Drents tintje aan Nederlands succes in Tour de France

De kleding van Jumbo-Visma heeft een Drents tintje, want de tricots voor deze renners zijn bedacht en ontwikkeld door Bert van der Tuuk uit Assen."Het is allemaal hightech tegenwoordig", zegt Van der Tuuk. "Het pak bestaat uit heel veel verschillende materialen en stoffen. Bij de ontwikkeling veranderen we elke keer een stofje en kijken we wat het beste werkt. We gaan net zolang door met testen tot het snelste pak boven water komt."Vooral de ruwheid van het pak is belangrijk, legt van der Tuk uit. "De armen hebben een andere ruwheid dan het bovenlichaam en de schouders hebben weer een andere ruwheid dan de rug. Als je daar mee gaat spelen dan komt vanzelf de beste combinatie naar boven.""Veel mensen denken dat een glad pak het beste is, maar dat is niet zo. Het heeft te maken met de luchtweerstand, aerodynamica en de werveling van de lucht. Het is belangrijker wat er achter de renner gebeurt, dan wat er voor hem gebeurt."Het ontwikkelen van zo'n pak is een proces van vallen en opstaan. "We verzamelen eerst stofjes waarvan we denken dat die geschikt zijn en dan gaan we die testen op een buis in een windtunnel. Dan maken we er een pak van en heel vaak blijkt dan dat het niet werkt. En dan beginnen we opnieuw. De keren dat het goed gaat staan we te dansen."