Hernieuwd plan voor vakantiewoningen op terrein Zonneheuvel Rolde, zorgen bij omwonenden

Vastgoedbedrijf Aprisco uit Assen is van plan om veertig recreatiewoningen te bouwen op het voormalige campingterrein Zonneheuvel in Rolde. Het bedrijf is inmiddels bezig met een haalbaarheidsonderzoek. Omwonenden maken zich zorgen over de verkeersveiligheid als het plan doorgaat.

Zonneheuvel ligt aan de oostkant van Rolde, tussen de Asserstraat en zorgcomplex 't Ruige Veld. Het terrein was jaren geleden al in beeld voor de bouw van recreatiewoningen, maar die zijn er nooit gekomen. Het gebied is inmiddels overwoekerd door de natuur. Er liggen enkel wat funderingen voor de ooit geplande woningen.

Vakantiehuizen populairder

Algemeen directeur Erwin Kuiper van Aprisco bevestigt dat er weer interesse is in het ontwikkelen van Zonneheuvel. Door de groeiende populariteit van vakantiehuizen ziet het bedrijf weer een toekomst voor het terrein.

"Door corona heeft het vinden van rust en ruimte in eigen land meer aandacht gekregen. Voor Zonneheuvel hebben we nu een visie die voldoet aan de stijgende vraag", vertelt Kuiper. Het is de bedoeling dat er alleen vakantiehuizen op het terrein komen. Voor voorzieningen als de bakker en de supermarkt zullen gasten dus naar Rolde moeten.

Op het gebied rust nog een recreatiebestemming voor maximaal 109 recreatiewoningen, maar Aprisco is volgens Kuiper niet van plan om zoveel huizen te bouwen. Kuiper: "Het wordt een kleinschalig recreatiepark op een prachtige plek, met rust en ruimte als uitgangspunt. We proberen de balans te vinden tussen het gebied en onze plannen."

Verkeerszorgen

Omwonenden van de Zonneheuvel die door Aprisco op de hoogte zijn gebracht, hebben wat zorgen. Ze vrezen voor verstoring van de natuur en een onveilige verkeerssituatie bij de in- en uitrit aan de Asserstraat.

"De afgelopen twintig jaar is het verkeer hier alleen maar drukker geworden", vertelt voorzitter Derk Siebbeles van de Buurtvereniging Asserstraat, die ook contact heeft gehad met Aprisco. "Auto's rijden te hard en ook op het fietspad gaan mensen sinds de komst van de e-bike steeds sneller."

Zelfs voor bewoners, die de situatie goed kennen, is het volgens Siebbeles opletten geblazen. Extra verkeersbewegingen van komend en vertrekkend vakantieverkeer kan volgens Siebbeles voor nog meer onveilige situaties zorgen.

'Kaalslag zou zonde zijn'

Ook zijn er zorgen in de buurt over het behoud van de natuur. Voor de bouw en ontsluiting van de woningen zal een deel van de bomen en struiken moeten wijken en omwonenden zijn bang dat dat te rigoureus zal gebeuren.

Siebbeles: "Er zitten hier een boel bijzondere planten en dieren. Het zou zo zonde zijn als er een kaalslag plaatsvindt. Voor veertig woningen zal het ongetwijfeld een stuk opener moeten worden gemaakt dan het nu is."

'Zorgvuldig te werk'

Aprisco schetst een ander beeld van de werkzaamheden in het bos. Volgens directeur Kuiper is het juist niet de bedoeling dat de natuur volledig moet wijken.

"Dit project willen we met respect realiseren, met oog voor duurzaamheid en door natuurinclusief te bouwen. We kijken samen met ingenieurs zorgvuldig naar zowel de natuur als de verkeersveiligheid."