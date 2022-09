Hoge gasprijzen nekken enige gerberakweker van Noord-Nederland

Nell Gerberas in Klazienaveen is woensdag door de rechtbank failliet verklaard. De hoge gasprijzen blijkt de boosdoener te zijn geweest. De kwekerij, die ruim 35 jaar heeft bestaan, was de enige in zijn soort in het Noorden.

Jan Nell, eigenaar van het glastuinbouwbedrijf, was niet bereikbaar voor commentaar. Vervangend curator Jeroen Sprangers van Rein Advocaten laat weten dat de kwekerij is gestruikeld over de hoge gasprijzen. "De gerbera is een plant die relatief veel energie vraagt. Aangezien gas momenteel nauwelijks te betalen is voor dit bedrijf, betekent dit het einde." De schuld is relatief klein, maar vanwege die explosief gestegen kostenpost is de exploitatie nagenoeg onmogelijk geworden.

Bij het bedrijf werkten ongeveer veertig mensen, waarvan de helft in vaste dienst. Sprangers kijkt met een schuin oog naar mogelijke overnamekandidaten, maar verwacht daar in de huidige marktomstandigheden weinig van. De kassen worden hoogstwaarschijnlijk te koop of te huur aangeboden. De nieuwe partij zou zich kunnen richten op een productie met een minder intensief energieverbruik. Had Nell hier niet zelf voor kunnen kiezen? De curator denkt van niet. De kans op een nieuwe lening voor de benodigde investeringen is zo goed als onmogelijk.

Andere strategie

Cees Ruhé, noordelijk voorzitter van Glastuinbouw Nederland, laat weten dat niet alleen Nell maar ook collega-tuinders momenteel gebukt gaan onder de hoge gasprijzen. Volgens hem proberen kwekers op uiteenlopende manieren de kosten zoveel mogelijk te drukken om een soortgelijk lot te ontwijken. "Menig ondernemer zet zijn teelt later op of gaat over op een ander minder energie-intensief product. Kouder telen is een andere strategie. Dat soort acties worden volop gedaan." "Wat gerbera's betreft; voor een goede productie dienen die goed belicht te worden. Zonder zit je met een erg bescheiden oogst."

Nell beschikte over een warmtekrachtkoppeling die teruglevering van overtollig opgewekt stroom aan het net mogelijk maakte. Alleen lukte dit niet afdoende, waardoor Nell bleef aangewezen op gas.

Einde oefening