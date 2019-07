Werkstraf voor gereedschapsdief na leeghalen lok-auto

De man liep vorig jaar op 14 juli tegen de lamp nadat hij gereedschapskisten met daarin een verborgen gps-systeem (volgsysteem) meenam naar zijn woonwagen. Op afstand zagen de agenten hoe de kisten werden vervoerd en klopten even later bij de man aan.Afgelopen zomer werd in Hoogeveen meerdere bestelbussen met gereedschap opengebroken en leeggeroofd. De politie besloot een lok-auto in Hoogeveen in te zetten. De gereedschapskisten werden voorzien van het volgsysteem.De volgende ochtend kwamen de kisten in beweging. Met een tempo, alsof ze met een scooter werden vervoerd, verplaatsten de kisten zich. Het spoor stopte op het adres van de man in Noordscheschut. Naast zijn woning stond een scooter.Op dit adres lag veel meer gereedschap dat gestolen bleek uit bussen in Hoogeveen en Hardenberg. De aangever in Hardenberg was gewekt door glasgerinkel en zag een man door het raam van zijn bus naar buiten komen. Hij gaf de politie een goede beschrijving van de autokraker.In de woning van de verdachte vonden de agenten kledingstukken die overeenkwamen met de kleding die de inbreker in Hardenberg droeg. In Hoogeveen werd een inbraak door een bewakingscamera vastgelegd. De agenten herkenden hierop de man uit Noordscheschut.De verdachte ontkende de inbraken. Hij kocht de spullen om 'wat te verdienen'. De aankopen gebeurden ’s nachts. "Ik vraag niet waar dit vandaan komt", zei hij tegen de rechter.De rechter vond heling en diefstal bewezen. De officier van justitie eiste dertig weken cel, waarvan tien weken voorwaardelijk. Dit vond de rechter te fors. De man uit Noordscheschut moet zich wel laten behandelen.