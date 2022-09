Debat over crisisopvang van asielzoekers in Provinciale Staten vliegt alle kanten op

De manier waarop de huidige crisisnoodopvang van asielzoekers en extra huisvesting van statushouders wordt geregeld, is niet democratisch geregeld. Met dat haakje agendeerde de PVV in Provinciale Staten een langdurig asieldebat wat alle kanten op ging.

Maar het ging hier om: PVV-fractievoorzitter Nico Uppelschoten vroeg zich af of het wel een goede oplossing is om gemeenten te gaan verplichten huisvesting voor asielzoekers te zoeken. Nu gaat dat op basis van vrijwilligheid. "En kan er wel een structurele oplossing gevonden worden vanwege de onbeheersbare instroom van asielzoekers en huisvestingsproblemen in Nederland? Moet die instroom niet aan banden?"

Ontsporing met stokpaardjes

Het debat ontspoorde vervolgens al gauw in verschillen van opvatting over oorzaken, gevolgen, oplossingen en wie verantwoordelijk is voor de huidige crisissituatie in de asielopvang en de slechte doorstroom. En wie er welkom is in ons land en wie niet. Die ontsporing verliep volgens de bekende politieke stokpaardjes. Het was een debat dat grotendeels niet in PS maar in de Tweede Kamer thuis hoorde, concludeerde Commissaris van de Koning (CDK) Jetta Klijnsma.

PVV en VVD willen de instroom van asielzoekers beperken (JA21 ook, maar die laten die discussie in Den Haag). D66, ChristenUnie en de PvdA vinden dat de asielcrisis veroorzaakt is door het kabinet vanwege het kleiner maken van het COA en de IND. Met als gevolg de mensonterende situatie in Ter Apel. Deze partijen hekelden ook het tekort aan huurhuizen, veroorzaakt door neo-liberaal kabinetsbeleid. Met als resultaat een gestokte doorstroom van statushouders.

Forum voor Democratie deed een duit in het zakje door te wijzen naar Oost-Europese en Scandinavische landen die de grenzen dicht doen en op die manier de binnen de EU gemaakte afspraken laakten. Klijnsma bracht daar weer tegenin diezelfde Oost-Europese landen wel weer meer Oekraïense vluchtelingen opvangen.

Zo slingerde het debat van het ene standpunt naar het andere. Van strenger beleid voor veiligelanders die niet de asielprocedures voor echte vluchtelingen moeten verstoppen (PVV en VVD) tot eerst gastvrije en humane opvang ongeacht herkomst en daarna pas oordelen of je een terechte asielaanvraag doet (D66).

Niet democratisch

Tot zover het debat dat ook in de Tweede Kamer gevoerd had kunnen worden, terug naar het punt van PVV'er Uppelschoten en de Drentse betrokkenheid. Want die is er wel. Maar volgens Uppelschoten is de manier waarop de asielcrisis wordt gemanaged niet democratisch. Dat gebeurt immers zonder besluitvorming in gemeenteraden of PS.

Klijnsma, die namens alle andere Commissarissen aan de landelijke regietafel vluchtelingenbeleid, had daar een andere kijk op: "Al die CDK's staan boven de partijen. Ik zit ook aan de tafel van het veiligheidsberaad van de 25 veiligheidsregio's. Allen hebben toegezegd 7500 noodopvangplekken voor Oekraïners en 450 noodopvangplekken in iedere gemeente voor de opvang van Ter Apel te regelen. Burgemeesters koppelen dit wel terug aan hun gemeenteraden." Maar dan heeft de PVV nog steeds een punt, want CDK's, burgemeesters en veiligheidsregio's zijn niet direct democratisch gekozen.

Zo snel mogelijk van noodopvang af

Volgens Klijnsma moet de crisissituatie zo snel mogelijk omgezet worden in structurele voorzieningen: azc's en aanmeldcentra. Dat er daarbij quota voor gemeenten komen, is wel een weer democratisch besluit van de Tweede en Eerste Kamer, vult gedeputeerde Hans Kuipers (wonen) aan. En volgens Klijnsma is zo'n besluit ook broodnodig, want er zijn gemeenten die de boot afhouden voor asielopvang. "Anders moet de staatssecretaris blijven leuren bij gemeenten of ze weer wat extra plekken hebben."

Drenthe loopt best voorop

Drenthe heeft al relatief veel azc-plekken en noodopvang. Gemeenten morren niet over de 450 extra noodopvangplekken die nu gezocht moeten worden. Volgens Kuipers is het in het voordeel van Drenthe als er landelijke afspraken worden gemaakt over de hoeveelheid noodopvang en huisvesting van statushouders. Omdat het naar rato van het aantal inwoners gaat.

Uppelschoten bond wat in, maar bleef bij z'n standpunt: "Ik snap dat een crisis een crisis-aanpak nodig vraagt van burgemeesters en CDK's. Maar hoe verschillend we ook denken over dit onderwerp, je moet dit democratisch bespreken met PS en gemeenteraden."