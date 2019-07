Nieuwe fietsbrug over Havenkanaal kost Assen tonnen meer

Booij kan nog niet aangeven hoeveel duurder de klus gaat worden. Maar bij de aanbesteding blijken de prijzen van de biedende bedrijven in de weg- en waterbouw vele male hoger te liggen dan de gemeente had gepland. "In de tonnen is het zeker, maar een miljoen komen we zeker niet aan", stelt Booij in een reactie.De gevolgen van de hogere biedingen voor de nieuwe brug worden volgens Booij nog onderzocht. Maar de gemeente zou alsnog kunnen schrappen in het ontwerp, of er een hoger budget voor uittrekken omdat de brug toch vernieuwd moet worden.De huidige Enkeerdbrug, een houten ophaalbrug met een doorvaarthoogte van 2.30 meter, is versleten en dringend aan vervanging toe. Aanvankelijk wilde Assen een vaste oeververbinding aanleggen, maar dat stuitte op verzet. Die brug was te steil en dat leverde Assen 250 protesthandtekeningen op.Uiteindelijk is er na inspraak van omwonenden gekozen voor een nieuwe beweegbare fiets- en wandelbrug van ingenieursbedrijf ipv Delft, die ook voor de scheepvaart open kan. De brug is verder goed te doen voor fietsers en wandelaars en maakt deel uit van het traject van de fietssnelweg tussen Assen en Groningen.Het de derde keer dat wethouder Janna Booij met enorme tegenvallers te maken krijgt bij grote projecten. Zo is vernieuwing van het Veemarktplein 1,3 miljoen euro duurder geworden en was de verbouwing van een voormalige kinderopvanglocatie tot wijkcentrum in Marsdijk een half miljoen meer dan gepland.