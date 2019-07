Levensgrote mammoet zet voet in Borger

In het centrum van Borger is een levensgrote mammoet neergezet. Met de replica van het uitgestorven zoogdier haakt het dorp in op de komst van het theaterspektakel Mammoet.

Lokale ondernemers hebben de ludieke actie opgezet. "We hebben deze mammoet op de kop kunnen tikken. Het is natuurlijk fantastisch mooi om zoiets in het centrum van het dorp te zien", zegt Arie Deuring van de ondernemingsvereniging Borger.De voorstelling Mammoet op het Buinerveld gaat over de geheimen van de oertijd tijdens de mammoetjacht. De eerste try-out is op 16 juli. Het stuk is van de makers van het Pauperparadijs.Producent Wolter Lommerde vindt het 'hartstikke leuk' dat Borger inspeelt op de openluchtvoorstelling. "Iedereen is enthousiast. Deze mammoet vormt een beetje een symbool van het hele dorp dat uitkijkt naar de voorstelling. We voelen ons hier meteen thuis."