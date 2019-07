Chauffeurs in de bres voor behoud stadsbus Meppel

De bus is niet kostendekkend en de subsidie dreigt per 1 januari 2022 te verdwijnen. Er wordt vanuit de politiek nog wel aangedrongen op een alternatief, maar of dat er komt en wat dat dan gaat worden is nog onbekend.Stroomer is een van de acht chauffeurs die rijdt op de stadsbus en maakt naar eigen zeggen elke dag mee hoe belangrijk de bus is voor vooral oudere mensen."Wij werken via de sociale werkplaats Reestmond, dus als wij onze baan kwijt raken krijgen we wel weer wat anders", vertelt Stroomer. "Maar voor sommige passagiers is de bus hun verbinding met de buitenwereld. Die bus betekent een stuk vrijheid voor ze. Ze raken zoveel kwijt als het er niet meer is. Ze kunnen achter de geraniums gaan zitten en komen nergens meer.""Je krijgt een band en leert ze ook kennen, niet bij naam, maar je weet precies welke passagier waar naartoe moet", vertelt Stroomer. "Mensen maken graag een praatje in de bus. En er is bijvoorbeeld een oudere dementerende man die altijd zwaait als hij is uitgestapt bij de halte waar hij moet zijn. Je kunt in de bus ook merken dat de afschaffing aan de orde is, want mensen zijn toch wel verdrietig en vragen zich af: wat moet ik straks?""Dan kan de gemeente wel zeggen dat het niet meer uit kan, en dat de subsidie stopt, maar dan moet je er alsnog voor zorgen dat deze voorziening voor die mensen in stand blijft. Ze hebben niks anders. Desnoods rijd je een keer per uur, of minder in de uren dat het rustig is. Als je maar rijdt in de uren dat deze mensen de bus nodig hebben. Dat is het beste voor iedereen", besluit Stroomer.