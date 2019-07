Kunstenaar in Rensenpark restaureert vernielde schilderijen

"Het was een wond in mijn ziel", zegt kunstenaar Ingo Leth over de vernielingen aan zijn schilderijen. Drie jaar geleden hielden vandalen huis in het voormalige Dierenpark Emmen. Zo waren er ook brandblussers door de kunstwerken van Leth gegooid.

Al die tijd heeft hij tegen de kapotte schilderijen aangekeken. Tot op een gegeven moment restaurateur Alfred Eimers uit Duitsland langskwam. "Hij was hier tijdens een rondleiding. Ik vertelde hem over de vernielingen en hij bood aan om één schilderij kosteloos te restaureren", vertelt Leth.Maar de scheur helemaal wegpoetsen wilde de kunstenaar niet. "Je moet hem blijven zien, want anders is het verhaal en de historie bij het schilderij weg. Alsof je de herinneringen uitwist", legt Leth uit. "Dat voelde voor mij niet goed."Leth wil het verhaal van het schilderij blijven vertellen. Zeker aan jongeren die bij hem over de vloer komen. "Ik hoop jongeren te kunnen vertellen wat het met je doet als iemand een schilderij kapot maakt", vertelt Leth. "Als je al een of twee jongeren overhaalt om in een soortgelijke situatie niks te doen, dan heb je je doel al bereikt."Daarnaast verteld de kunstenaar dat vandalisme veel met je doet als slachtoffer. "Drie jaar lang heb ik tegen de schilderijen aangekeken. Elke keer als ik er langsliep voelde ik de scheur. Het wordt wel steeds makkelijker, maar toch blijft het zeer doen."De politie pakte uiteindelijk 22 verdachten op. Elf daarvan moesten voor de rechter verschijnen en werden berecht. Een van hen had toegegeven dat hij de schilderijen van Leth had vernield. "Maar hij is nog niet langs geweest. Dat vind ik erg jammer," aldus de kunstenaar.Hij hoopt namelijk dat de dader nog een keer langskomt. "Dan kan ik ze uitleggen wat het met mij heeft gedaan. Misschien dat ze daarna wel begrijpen wat ze hebben aangericht, want als je die verhalen nooit te horen krijgt dan kun je het niet helemaal invoelen", aldus de kunstenaar.